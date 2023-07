Weimars Junge Union nominiert Vorsitzenden als neuen Landeschef

Weimar. Lennart Geibert will sich im Oktober der Wahl zum Vorsitzenden der Jungen Union Thüringen stellen.

Der Vorstand der Jungen Union (JU) Weimar hat ihren Kreisvorsitzenden Lennart Geibert für das Amt des Landesvorsitzenden einstimmig vorgeschlagen. „Ich bin dankbar für die Unterstützung aus meinem Heimatverband und freue mich darauf, die anderen Kreisverbände von meinen Ideen, einer modernen politischen Verbandsarbeit, überzeugen zu können“, wird Lennart Geibert in einer Mitteilung zitiert. Er sei überzeugt, dass die JU Thüringen im nächsten Jahr eine entscheidende Rolle im Superwahljahr spielen müsse, die dazu beitragen wolle, „dass die CDU ein glaubhaftes Angebot für junge Menschen in Thüringen macht und die politischen Extreme in diesem Land entlarvt“.

Der JU-Landestag findet am 7./8. Oktober in Bad Tabarz (Kreis Gotha) statt.