Weimars „Langer Jakob“ wird eingeweiht

Weimar. Komplett saniertes Hochhaus bietet in Weimar 350 Studierenden eine Unterkunft

Rund fünf Monate nach dem Einzug der ersten Mieter will das Studierendenwerk Thüringen seine komplett sanierte Wohnanlage am Jakobsplan nun auch offiziell einweihen. Geplant ist dies nach einer coronabedingten Terminverschiebung nun am 12. April. Weimar einziges Innenstadt-Hochhaus bietet 350 Studierenden eine Unterkunft. Das Bauvorhaben wurde vom Land im Rahmen des Wohnheim-Sanierungsprogramms mit rund 9 Millionen Euro gefördert. Das Studierendenwerk selbst investierte etwa 10,4 Millionen Euro.