Weimars Mon Ami wird zum Mekka des Schwedischen Folk

The Playfords bringen mit historischen Instrumenten die Shakespeare-Zeit mit ins Mon Ami (Archivbild).

Weimar. Die Macher des Playground-Festivals holen sich Größen der skandinavischen Folkmusik-Szene ins Mon Ami in Weimar. Workshop animieren zum Mitmachen.

Ganz im Zeichen der frühen skandinavischen Folkmusik steht das Playground-Festival, das am Wochenende die Bühne des Mon Ami mit Klang erfüllen wird. Größen der schwedischen Folkszene werden erwartet, von Ahlberg über Ek & Roswall bis hin zu Ulrika Bodén. Sie spielen nicht nur vor Publikum, sondern vermitteln ihr Können auch in Workshops. Einen Auftritt lässt sich auch das einheimischen Ensemble The Playfords nicht nehmen, das das Festival einst ins Leben gerufen hat.

Eine lebendige Folkmusiktradition hat sich Schweden bewahrt. Da liegt es für die Macher des Playground-Festivals nahe, der skandinavischen Folkmusik ein ganzes Wochenende zu widmen. Die Gäste sollen das Publikum an ihrer Musiktradition teilhaben lassen und ihre ältesten Folk-Melodien spielen, um sie weiterzugeben. Eng verzahnt mit der Musik sei auch der Tanz. Daher gibt es einen schwedischen Tanzworkshop mit historischen Choreographien zu Live-Folkmusik.

Alte Musik in neuen Arrangements

Den Auftakt machen am Freitagabend, 19.30 Uhr, The Playfords mit dem Programm „Du fjällhöga Nord“ („Du hoher Norden“). Auf historischen Instrumenten – Blockflöte, Barockgitarre, Laute, Viola da Gamba, Percussion – spielen sie alte Musik in neuen Arrangements, die aus spontanen Improvisationen entstehen. Samstagabend, 19.30 Uhr, spielen Ulrika Bodén und das Trio Ahlberg, Ek & Roswall ihr Programm „Bland folklig Barock och klingande Fäbodar“. Eintritt ist für Gäste bis 16 Jahre frei, Erwachsene zahlen 18 Euro, ermäßigt 12 Euro und als Soli-Beitrag 25 Euro.

Samstagmorgen geht es um 9.30 Uhr los mit den Workshops. Andreas Berchtold bringt Interessierten Slängpolska, die schwedischen Paartänze, näher. Patrik Anderson-Tidmann begleitet dazu auf der Violine. Tänze aus alten skandinavischen Quellen erklärt Mareike Greb. Sie beruft sich unter anderem auf schwedische Sammlungen aus dem 18. Jahrhundert.

Schwedische Volkslieder singt Folksängerin Ulrika Bodén mit den Teilnehmenden. Dabei begleitet sie Daniel Ek auf der Gitarre. Die Texte werden erklärt und aufgeschrieben, und zwar in den Kurssprachen Englisch und Schwedisch. Schwedische Volksmusikmelodien mit Instrumenten wiederzugeben lehren Emma Ahlberg und Niklas Roswall. Die historische Improvisation ist das Steckenpferd von Martin Erhardt. Er zeigt die Praktik am Beispiel von Liedern des englischen Komponisten John Dowland (1563-1626).

Ein Alte-Musik-Kinder-Orchester wollen Anett und Fabia Bartuschka auf die Beine stellen. Sie laden alle Kinder und Jugendlichen (acht bis 15 Jahre) ein, die seit mindestens zwei Jahren ein Instrument spielen, am Orchesterworkshop teilzuhaben. Zur Abschlusspräsentation soll zusammen mit dem Kinderworkshop „Musik und Bewegung“ eine kleine Szene entstehen. Letzteren stellen Studierende der Musikhochschule „Franz Liszt“ Weimar unter Leitung der Dozentin Meike Britt Hübner auf die Beine. Kinder von fünf bis zwölf Jahren dürfen teilnehmen. Die Kinderworkshops kosten 40 Euro in der Teilnahme, die Erwachsenen zahlen 140 Euro, ermäßigt 100 Euro, und als Soli-Beitrag 180 Euro.

Tickets und Infos zu den Workshops unterplaygroundfestival.de.