Weimars Oberbürgermeister kassiert für guten Zweck tüchtig ab

Weimar. Eine Stunde lang saß Peter Kleine bei einem Drogeriemarkt an der Kasse. Warum? Hier kommt die Auflösung:

Wer gestern zwischen 15 und 16 Uhr schnell Einkäufe im dm-Markt an der Damaschkestraße erledigen wollte, der wurde überrascht. OB Peter Kleine (parteilos) kassierte für eine guten Zweck ab. Die Aktion brachte 3500 Euro für die Bürgerstiftung. Der Markt legte 3000 Euro obendrauf, die an sechs wohltätige Vereine gespendet wurden. Bei den Kunden kam die Aktion sehr gut an, und einer nutzte die Gelegenheit, um einen Beschwerde-Brief an den richtigen Mann zu bringen.