Weimars Orakel über Ulmen-Sterben im Park

Dreharbeiten zum Tatort in Weimar.

Erst mussten in Thüringens trockenen Wäldern die Fichten dran glauben. Nun ereilte die Stadt Weimar am Neujahrstag das große Ulmen-Sterben im Park. Die Tragik des elften Weimar-Tatorts sieht Bürgermeister und Polizeidirektor a.D., Ralf Kirsten, indes nicht allein im Filmtod des Chefermittlers Lessing, alias Christian Ulmen. „Ich kann nur hoffen, dass dies nicht der Beginn des Abgesanges auf den Weimarer Tatort war. Das wäre unglaublich schade“, sagte Weimars ehemaliger Polizeichef, der als solcher für die 2015 ausgestrahlte zweite Folge der „Der irre Iwan“ selbst vor der Kamera gestanden hatte.

Der Stadt Weimar und auch dem Land Thüringen habe der feste Platz in der Kultkrimireihe überaus viel bundesweite Aufmerksamkeit beschert. „Im neuen Tatort hat man ja auch endlich mal wieder sehr viel von Weimar gezeigt“, so Kirsten. Sofern es nur die persönlichen Beweggründe des mit etlichen erfolgreichen Projekten gesegneten Hauptdarstellers seien, die seinen Tod vor der Kamera begründeten, könne Kirsten damit leben.

Dennoch vermag er sich des Eindruckes nicht ganz zu erwehren, dass mehr dahinter steckt - dass das im bundesweiten Konzert an Standing arme Land Thüringen wieder einmal zurückstecken müsse. „Wenn Corona das Hauptargument dafür ist, dass 2021 in Weimar kein Tatort gedreht wird, bedeutet das dann, dass in diesem Jahr überhaupt keine neuen Tatorte entstehen? Oder trifft es nur uns“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Für den Fall, dass ihn sein Gefühl trügt, könne sich Kirsten durchaus vorstellen, noch einmal eine Rolle im Tatort zu übernehmen – allerdings nicht jene des Ermittlers, die nun scheinbar frei ist.

Echte Polizisten schauen nur selten Tatort-Filme

Weimars aktueller Polizeichef René Treunert hegt weniger Affinität zum Weimar-Tatort und zu der Krimi-Reihe im Allgemeinen – und schaltete am Neujahrsabend denn auch nicht ein: „Die Geschehnisse im Tatort sind mir einfach zu weit weg von der Realität im Polizeialltag. So, wie sich ein Arzt nun einmal selten Arztserien anschaut, sieht ein Polizist selten Krimis“, sagt der Magdalaer. Lediglich den Münsteraner Tatort mag Treunert recht gern. Der sei zwar auch nicht authentischer erzählt. Das allerdings könnten die Hauptdarsteller Axel Prahl und Jan Josef Liefers sehr unterhaltsam kompensieren.

Ganz ähnlich hält es der Altmeister der hiesigen Ermittler Klaus Dalski. Der 81-jährige Kriminaloberrat a.D., der bis zur Wende die Untersuchung im Bezirk Erfurt leitete, inzwischen in Ulla lebt und selbst Kriminalautor ist, sah sich den Weimarer Neujahrs-Tatort ebenfalls nicht an. „Mit fiktiven Kriminalfilmen oder Romanen kann ich nichts anfangen. Ich bin ein Freund der Realität .Deshalb basieren meine Bücher auch auf Tatsachen, die ich selbst erlebt habe“, sagte Dalski.

Mit dem Tatort im Allgemeinen und dem Kulturstadt-Ableger, der ihm doch etwas kitschig erscheint, im Speziellen kann auch Weimars Mann am Grill, Lutz Teufel, eher wenig anfangen. „Aber als Weimarer schaue ich mir ihn natürlich trotzdem an“, sagt der Imbissbetreiber. Dass sein Grillstand schon mehrfach im Weimar-Tatort zu sehen war und dass es Teufels Rost war, auf dem die „Fette Hoppe“ briet, bedeutete freilich auch Werbung für den Unternehmer. Auch im jüngsten Tatort war der Imbisstand auf dem Markt wieder Teil des Geschehens. Am Samstag sind Leute, die eigentlich auf der Durchfahrt waren, extra von der Autobahn abgebogen, weil sie uns abends zuvor im Fernsehen gesehen hatten und nun eine Wurst bei uns essen wollten“, so Teufel.