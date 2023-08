Weimars Panzerblitzer bleibt standhaft

Weimars Panzerblitzer oder semistationäre Einrichtung in der Bodelschwinghstraße.

Weimar. In dieser Straße in Weimar soll die sogenannte semistationäre Einrichtung auch in dieser Woche Raser blitzen.

Der Panzerblitzer verrichtet seine Dienste auch in dieser Woche in der Ettersburger Straße. Bereits vergangene Woche wurde die sogenannte semistationäre Einrichtung auf Höhe des Seniorenheims aufgestellt. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien aber jederzeit möglich, heißt es von der Stadt. Zudem könne es zu Überschneidungen in den Wochen kommen, da der Blitzer nicht zwangsläufig montags umgezogen werde.