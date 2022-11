Weimars Panzerblitzer geht in West in Aktion

Weimar. Semistationäre Einrichtung soll an der Budapester Straße Raser in die Schranken weisen.

Kraftfahrer sollten sich in dieser Woche in Weimar West unbedingt an das Tempolimit halten. Nach Informationen des Rathauses baut der städtische Ordnungsdienst die semistationäre Blitzer-Einrichtung ab dem 21. November in der Budapester Straße auf. Der genaue Standort wurde nicht genannt. Das Rathaus erinnerte daran, dass der Panzerblitzer nicht zwingend montags seinen Standort wechselt und bei Bedarf jederzeit woanders aufgebaut werden kann.