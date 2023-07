Weimars Panzerblitzer oder semistationäre Einrichtung stand Anfang Juni in der Bodelschwinghstraße. Mittlerweile wurde er diverse Male umgesetzt.

Weimars Panzerblitzer in dieser Woche vor der Apotheke

Weimar. Der Städtische Ordnungsdienst hat Weimars sogenannte semistationäre Einrichtung erneut verlegt.

Auch in dieser Woche verrichtet Weimars Panzerblitzer seine Dienste wieder an einem anderen Ort. Zum Wochenbeginn wurde die sogenannte Semistationäre Einrichtung durch den Städtischen Ordnungsdienst in die Steubenstraße verlegt. Aufgestellt wurde der Blitzer auf Höhe Liszt-Apotheke, teilt die Stadtverwaltung mit. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen sind jederzeit möglich, heißt es.