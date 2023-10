Weimars Panzerblitzer wird wieder umgesetzt

Weimar. In dieser Straße in Weimar verrichtet die sogenannte semistationäre Einrichtung in der kommenden Woche ihre Dienste.

Der Panzerblitzer in Weimar soll in der kommenden Woche wieder umgesetzt werden. Durch den städtischen Ordnungsdienst soll die sogenannte semistationäre Einrichtung in der 41. Kalenderwoche und damit ab Montag, 9. Oktober, in der Jenaer Straße aufgestellt werden. Darüber informiert die Stadtverwaltung und weist darauf hin, dass kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen jederzeit möglich seien. Auch die Auf- oder Abbauzeiten der Einrichtung können variieren, sodass es auch zu leichten Überschneidungen in den Kalenderwochen kommen könnte, heißt es.