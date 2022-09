Weimars Round Table spielt wieder Crossgolf

Oberweimar. Sei 13. Crossgolf-Turnier für den guten Zweck richtet Round Table am kommenden Wochenende in Oberweimar aus.

Der Serviceclub Round Table 209 Weimar und sein Old Table erklären das ehemalige EOW-Gelände in Oberweimar und die angrenzenden Safranwiesen am kommenden Wochenende wieder zum Sportgelände. Zum 13. Mal haben sie zum Benefiz-Crossgolf-Turnier eingeladen.

Hierbei handelt es sich um eine Variante des klassischen Golf. Gespielt wird jedoch nicht auf gepflegten Golfplatz-Grün, sondern an allen Orten, die ein Spiel zulassen – in urbaner Umgebung, Grünflächen und industriellen Brachen. Am Samstag, 10. September, treten ab 10 Uhr beim 4. Weimarer Firmen-Cup Unternehmen und Institutionen in Teams von vier bis sechs Spielern gegeneinander an.

Am Sonntag, 11. September, können sich im Rahmen des „Family-and-Friends-Day“ alle Besucher am Schläger probieren. Wer mag, kann spontan eine Runde an Spielern zusammenstellen oder sich vor Ort einer Gruppe anschließen. Hierbei werden die beste Einzelspielerin und der beste Einzelspieler ermittelt. Erster Abschlag ist um 10 Uhr. Für die Jüngsten ist auch gesorgt. So bietet das Kinderhaus Weimar ein Bastelprogramm an. An beiden Tagen wird auch die Sonderwertung „Nearest to the hole“ ausgespielt. Die Einnahmen kommen Projekten in und um Weimar zugute.