Weimars semistationärer Blitzer kommt zum Anger-Spielplatz

Am neu gestalteten Anger-Spielplatz wird der Blitzer aufgebaut.

Ehringsdorf. Semistationäre Einrichtung der Stadt soll Raser ab dem 14. Februar in Ehringsdorf zügeln.

Am Anger-Spielplatz, der formell noch zum Ziegelgraben in Ehringsdorf gehört, ist nach Angaben der Stadt der semistationäre Blitzer ab Montag, 14. Februar, im Einsatz. Zu den Hintergründen gab es keine Information – der Spielplatz ist noch gesperrt, und angesichts der Ferien dürfte auch die Zahl der Schulkinder in diesem Bereich gering sein. Bei Bedarf könne der Blitzer jederzeit umgesetzt werden.