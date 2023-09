Weimars Stadtbücherei muss kurzfristig krankheitsbedingt schließen

Die Stadtbücherei in der Steubenstraße bleibt kurzfristig krankheitsbedingt geschlossen.

Weimar. Betroffen vom Ausfall fast aller im Team auch die Zweigstelle in Schöndorf. Das sollten Bücherfreunde unbedingt beachten:

Weimars Stadtbücherei in der Steubenstraße und die Zweigstelle in Schöndorf sind aktuell und voraussichtlich bis einschließlich Samstag kurzfristig geschlossen worden. Grund dafür sei ein plötzlich extrem hoher Krankenstand, der fast alle Mitarbeitenden der Einrichtung betreffe, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Sie hat zugleich für die ungeplante Schließung der Bibliotheken um Verständnis gebeten.