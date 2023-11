Weimars Stadtgeschichte online nachlesen

Auf die Stadtchronik Weimars hat man per Mausklick Zugriff (Symbolbild).

Weimar. Das Stadtarchiv Weimar hat den digitalen Zugriff auf die Stadtchroniken bis 2005 freigeschaltet.

Was war wann in Weimar? Antworten darauf, kann man jetzt auch auf der Internetseite der Stadtverwaltung finden. Dort sind die Stadtchroniken bis ins Jahr 2005 digital einsehbar. Diese Jahre waren seit der Auffrischung der städtischen Internetseite zeitweise nicht verfügbar. Die Chronik für 2022 liegt nunmehr auch vollständig vor.

Das Stadtarchiv ermöglicht es, Pressemeldungen per Klick auffindbar zu machen. „Eine erfreuliche Neuerung wurde mit der Neugestaltung dieses Internetangebots eingeführt: Man kann jetzt die Monats- und Jahreschroniken durchsuchen. Die Trefferliste zeigt dann alle Chronik-Dateien an, in denen das Suchwort vorkommt“, sagt Axel Stefek, der im Stadtarchiv unter anderem für die Chronik verantwortlich zeichnet. Verzeichnet werden Nachrichten über Einweihungen städtischer Gebäude, große Kulturveranstaltungen, personelle Wechsel oder Nachrufe für verstorbene Persönlichkeiten.

Die Jahre vor 2005 sind im Stadtarchiv einsehbar. Dieses bietet entsprechende Hilfsmittel zum Wiederauffinden von Meldungen an. Dort gibt es in einer Datenbank auch eine umfangreiche Zeitungsausschnittsammlung.

Mehr Infos unter stadt.weimar.de/de/jahreschroniken-detailliert