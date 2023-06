Weimars Stadtrat streitet: Wie öffentlich soll Politik sein?

Weimar. Der Weimarer Stadtrat hat es mehrheitlich befürwortet, dass seine Fachausschüsse in Zukunft öffentlich tagen. Nicht alle sind davon begeistert.

„Es liegt vor der Antrag xy. Einbringer ist… Gibt es Redebedarf? Das sehe ich nicht. Dann lasse ich darüber abstimmen.“ So oder ähnlich werden in Weimars Stadtrat nicht selten Beschlussvorlagen durchmoderiert, bei denen Fakten- und Interessenlage klar scheinen, das Thema eher nicht zur Schärfung des Profils taugt oder im Vorfeld hinreichend darüber gesagt wurde – zumindest im Kreis der Parlamentarier. Das Publikum versteht indes oftmals nur Bahnhof.

Das soll sich nun ändern. Auf Antrag der SPD-Fraktion entschied der Stadtrat am Mittwoch, dass auch seine Fachausschüsse, in denen die Vorlagen weit ausführlicher vorberaten und erläutert werden, in Zukunft öffentlich zugänglich sind. Bislang ist dies nur im Jugendhilfe-Ausschuss so. Die Chance, die Geschäftsordnung des Stadtrates anzupassen, hat der Freistaat im März mit der Änderung der Thüringer Kommunalordnung geboten.

Davon ausgenommen bleiben der Haupt- und Personal- sowie der Vergabeausschuss. Diese tagen weiterhin geschlossen, da ihre Beratungen zumeist schutzwürdige Interessen Dritter, etwa personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse, berühren. Auch allen anderen Ausschüssen bleibt es vorbehalten, in solchen Fällen einen nichtöffentlichen Sitzungsteil einzuberufen.

Kein einmütiges Ja für Gäste in Fachgremien

Ausgerechnet dieser Antrag sorgte diesmal im Stadtrat für die längste Debatte, was sich im Abstimmungsergebnis von 21 Ja-, 5 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen widerspiegelt. Bereits im Vorfeld hatten CDU und Weimarwerk angedeutet, dem Vorschlag nicht zuzustimmen, da er die Arbeit in den ehrenamtlichen Fachgremien komplizierter mache.

Bei ihren Debatten müssten die Ausschussmitglieder künftig die Schere im Kopf haben, ob sie mit öffentlichen oder internen Argumenten hantieren. Das habe womöglich zur Folge, Themen nicht mehr ausdiskutieren zu können oder sie während einer Sitzung gleich zweimal aufrollen zu müssen.

Für die Skeptiker sprach auch Hagen Hultzsch. „Nichtöffentlichkeit heißt nicht, den Bürgern etwas vorenthalten zu wollen. Vielmehr braucht es Vertraulichkeit, um Dinge zu beraten. Sollten die Ausschüsse öffentlich sein, wird noch mehr hinter verschlossener Tür geredet“, mutmaßte der FDP-Stadtrat.

Entscheidungen nachvollziehbar machen

Dass wichtige Diskussionen schon jetzt in Hinterzimmern geführt würden, sagte Hubert Krüger (Linke). Mehr Öffentlichkeit könne die Bürger besser verstehen lassen, wie Verwaltung funktioniere, sie an der fachlichen Debatte teilhaben lassen und ihnen verschiedene Optionen zur Lösung eines Problems aufzeigen, die im fertigen Beschluss meist gar keine Rolle mehr spielen.

Diese Argumentation griff auch Andreas Leps auf. „Die Öffentlichkeit von Ausschüssen lässt nachvollziehen, wie Entscheidungen zustande kommen und wie diskutiert wird“, sprach der Fraktionschef der Grünen für den Vorschlag der SPD.

Deren Fraktionschef Thomas Hartung warb freilich für das Votum: „Im Stadtrat findet argumentativ keine Debatte mehr statt. Damit schließen wir nachhaltig die Öffentlichkeit von Sachdiskussionen aus und müssen uns hinterher aufwendig erklären. Auch wenn wir Öffentlichkeit in den Ausschüssen herstellen, wird es weiterhin nichtöffentliche und vertrauliche Teile geben.“