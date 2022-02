Weimars städtischer Blitzer kommt nach Gaberndorf

Weimar. Ordnungsdienst will ihn zur Schulwegsicherung an der Daasdorfer Straße einsetzen.

Ein Umzug quer durch die Stadt steht dem semistationären Blitzer bevor. Nach Angaben der Verwaltung will ihn der städtische Ordnungsdienst von Ehringsdorf nach Gaberndorf umsetzen. In der Woche ab dem 21. Februar soll das Gerät zur Schulwegsicherung in der Daasdorfer Straße Raser ertappen. In dem 30er-Bereich war auch dessen Vorgänger bereits im Einsatz. Bei Bedarf könne der sogenannte Panzerblitzer jederzeit kurzfristig den Standort wechseln, erinnerte die Stadt.