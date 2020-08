Weimars Verfügung ist verlängert

In der ehemaligen Sportverwaltung an der Florian-Geyer-Straße nimmt das Gesundheitsamt der Stadt Weimar weiterhin Abstrichproben für Corona-Tests.

Die Stadt Weimar hat ihre 11. Allgemeinverfügung zur Verhütung und Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 bis zum 30. September verlängert. Damit gelten in Weimar weiterhin nicht nur die Thüringer Corona-Maßnahmen, sondern beispielsweise die Gesichtsmaskenpflicht auch in medizinischen Einrichtungen aller Art für Besucher, Patienten und Mitarbeiter. Auch für Geschäfte des Lebensmittelhandels einschließlich Bäckereien und Fleischereien, Getränke-, Wochen-, Supermärkte sowie Hofläden gelten besondere Hygieneregeln. Die Schutzmaßnahmen seien weiterhin notwendig, auch wenn die Infektionszahlen schwankten, hieß es zur Begründung. Sie lägen jedoch auf jeden Fall höher als in den vergangenen Wochen. Mit dieser Verfügung 11a verbunden ist eine Bußgeldvorschrift.