Weimars Weihnachtsbaum fährt am Freitag vor

Kaum, dass Kürbisse geschnitzt, Martinshörnchen geteilt und Karnevals-Kamelle geworfen sind, weihnachtet es in dieser Woche bereits in Weimar. In der Mutterstadt des öffentlichen Weihnachtsbaumes gelangt an diesem Freitag, 15. November, der nadelige Gefährte, der den Marktplatz in diesem Jahr zieren wird, an den Ort seiner Bestimmung. Von 14.30 Uhr an soll er dann durch die städtische Vertragsfirma aufgestellt werden.

Die rund 16 Meter hohe Rotfichte stammt aus einem privaten Grundstück in Weimar und wird der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nach Fällung und Transport auf den Marktplatz wird mit der Aufstellung in Weimars Zentrum die vorweihnachtliche Stimmung eingeläutet. Das Schmücken des Baumes mit einer von Weimars Stadtwerken gesponserten LED-Lichterkette erfolgt mit Unterstützung einer Weimarer Elektrofirma und der städtischen Berufsfeuerwehr am kommenden Montag, 18. November, gegen 9 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, dieses Schauspiel zu verfolgen.

Auf dem Herderplatz vor der Stadtkirche wird eine rund acht Meter hohe Nordmanntanne auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Die Aufstellung erfolgt hier voraussichtlich in der kommenden Woche, anschließend wird der Baum ebenfalls weihnachtlich geschmückt.