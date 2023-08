Weimars Wohnlabor wird zum Erzähl-Pavillon

An Sonntagen im August werden am Burgplatz Weimar vor dem Wohnlabor regelmäßig Geschichten vorgelesen.

Was gibt es unterhaltsameres, als Geschichten aus dem Mund eines guten Erzählers zu hören, live unter Bäumen, am Feuer oder eben unter’m Sonnenschirm? Am Wohnlabor soll diese Tradition fortgeführt werden. An mehreren Sonntagvormittagen wird das Wohnlabor zum Erzähl-Pavillon, teilt Petra Venzke von Lokaltermin-Reisen mit. Im Mittelpunkt stehen bei diesen Lesungen alte Geschichten, die in die Literatur um 1800 eingeflochten sind. Denn lange vor den Brüdern Grimm haben Herder, Musäus, Wieland, Goethe und viele andere ursprünglich mündlich überlieferte Erzählungen als Grundlage für ihre Texte genutzt. Dabei entstand Literatur nicht nur am Schreibtisch oder in akademischen Runden. Im Liebhabertheater standen Laien auf der Bühne, Musäus hatte seine „geistige Sommerwerkstatt“ im Garten aufgeschlagen, Wieland fühlte sich in Oßmannstedt als „poetischer Landjunker“.

Besucherinnen und Besucher können, etwa auch beim Picknick, der Erzählerin Petra Venzke lauschen. Geboten werden aber auch Sitz- und Liegemöglichkeiten, kleine Snacks und ein besonderes Ambiente, um im Kopf zu verreisen, wie es heißt. Geeignet sind die kostenfreien Veranstaltungen für alle ab sechs Jahre.

Los geht es bereits an diesem Sonntag, 6. August, auf dem Burgplatz. Die Reihe zieht sich durch den gesamten Monat. So gibt es Lesungen auch am 13., 20. sowie am 27. August. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.