Weimars Zwiebelmarkt-Königin Katharina heiratet ihren Tom

Weimar. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit läuft Weimars Zwiebelmarkt-Königin im Hafen der Ehe ein. Das Paar wählte den Familiennamen Klostermann.

Wenn das kein Glück bringt! Nach der Trauung von Weimars Zwiebelmarkt-Königin Katharina und Tom Klostermann (41) gehörte der Freund und Schornsteinfeger Jörg Morgenroth am Freitag zu den ersten Gratulanten. Leiterin Annabel Brauer hatte die selbstständige Kosmetikerin und den Verkaufsberater im Standesamt am Herderplatz zu Eheleuten erklärt. Derweil warteten am Herderbrunnen bereits zahlreiche Freunde auf das Paar. Zur Feier ging es mit Familie weiter ins Restaurant Cielo am Grünen Markt.