Gemächlich wie nie in den vergangenen Jahren ist am Mittwoch der Weimarer Zwiebelmarkt angelaufen. Der Theaterplatz war noch nicht mit Ständen belegt. Auch der Marktplatz zeigte sich eher in Alltagsbesetzung. Durch die Schillerstraße zogen sich jedoch unverkennbar die Stände der Heldrunger mit ihren Zwiebelzöpfen.

Rettungswege geprüft

Mit der Öffnung der Marktstände um 9 Uhr begann die Weimarer Stadtverwaltung einen finalen Rundgang durch das ungewöhnliche Marktgebiet. Mitarbeiter aus Marktmeisterei, Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr sowie zwei Polizeibeamte begutachteten mit OB und Bürgermeister den Aufbau zwischen Markt, Schillerstraße und Theaterplatz, erfragten Corona-Konzepte und prüften Rettungswege. Bis auf kleine Korrekturen gab es danach keine großen Veränderungen.

Heldrunger durchaus zufrieden

Je mehr Zeit an diesem ersten Zwiebelmarkt-Mittwoch ins Land ging, um so mehr Passanten füllten auch das Marktgebiet. Bei Schließung der Stände um 18 Uhr zeigten sich die Heldrunger durchaus zufrieden. „Ich hatte weniger Zuspruch erwartet“, räumte Gunhild Christoph ausgangs der Schillerstraße ein. Ein wenig erinnerte die Straße an die ersten Markt-Freitage in den 1990er-Jahren, als der Zwiebelmarkt auf drei Tage erweitert wurde.

Kontrollen ohne Toleranz

Am Nachmittag hatte die Verwaltung Weimars Innenstadt-Wirte ins Gefahrenschutzzentrum eingeladen. OB Peter Kleine appellierte an die Gastronomen, die Hygiene-Konzepte und Corona-Regeln strikt einzuhalten. Bürgermeister Ralf Kirsten ließ keine Zweifel auf kommen: Die Kontrollen haben keine Toleranz.

Maskenpflicht im Marktgebiet

Zu sehen waren am Mittwoch vor allem Kontrollen der Maskenpflicht im Marktgebiet. Passanten, Anwohner und Händler sind zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im ausgewiesen Zwiebelmarktbereich verpflichtet. So mancher Auswärtige wusste das noch nicht, andere hatten es vergessen. So gab es viel zu reden für Ordnungsdienst und Polizei.

Kommentiert