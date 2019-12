Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weißes Kätzchen ist im Weimarer Norden verschwunden

Verzweifelt suchen Tierschützerinnen nach einer weißen Katze, die am Dienstagnachmittag aus ihrer Obhut entwischt ist. Erst wenige Tage zuvor hatten sie das zarte, etwa neun Monate alte Tier mitgenommen, weil es panisch auf dem Lidl-Parkplatz an der Rießnerstraße umherirrte. Da die Katze stark nach Motorenöl gerochen hat, nehmen die Tierschützerinnen an, dass sie zuvor aus Versehen im Motorraum eines Fahrzeuges mitgefahren war.

Die Katze entwischte aus der Obhut in einer Gartenanlage

Danach kam die Katze in einem Gartenhäuschen unter und wurde regelmäßig versorgt. Beim Lüften ist sie allerdings durch ein kleines Fenster trotz Gazegitter-Sicherung entwischt und seit Dienstagnachmittag nicht mehr auffindbar – daran änderte auch eine eigens gelegte Futterspur und ständiges Suchen nichts. Erschwerend kommt hinzu: „Leider reagiert sie auf das Rufen nicht, weil sie wahrscheinlich taub ist.“ Entlaufen ist die Katze in der Gartenanlage Buttelstedter Straße, wo sie sich naturgemäß ebenso wenig auskennt. Nun ist die Sorge groß, dass sie entkräftet der drohenden Kälte ausgesetzt sein könnte.

Auffallend an dem Tier sind zwei verschiedenfarbige Augen

Die Katze ist nicht gechipt und kastriert, was just am Dienstag nachgeholt werden sollte. Sie ist zahm, Fremden gegenüber aber sehr ängstlich. Auffallend an der Katze: ihr linkes Auge ist hellblau, das rechte gelb.

Für hilfreiche Hinweise ist eine Belohnung zugesichert. Kontakt telefonisch unter 0176 / 30662332.