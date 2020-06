Von Oktober bis Mai wurden in Weimar weitere 800 Leuchten auf LED umgerüstet, darunter an der Ecke Papiergraben/Weimarische Straße.

Weitere 800 stromsparende Lichtpunkte in Weimar

Im Rahmen des Intracting-Modells der Stadt Weimar wurden von Oktober 2019 bis Mai 2020 weitere 800 Lichtpunkte an den Straßen auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Grundlage war eine Ausschreibung im Jahr 2019. Die Umbauten fanden in den Stadtgebieten Schönblick, Oberweimar und Ehringsdorf statt. Darunter in der Bodelschwingh-, Arno-Holz- und Wilhelm-Raabe-Straße, ebenso an der Tiefurter Allee, in der Cranach- und Thomas-Müntzer-Straße.

Mit dieser Maßnahme wird eine Stromeinsparung von rund 160.000 Kilowattstunden im Jahr erreicht, wurde in der Verwaltung errechnet. Die Investitionskosten betrugen rund 65.000 Euro. Insgesamt verfügt die Stadt über rund 7500 Lichtpunkte. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten werden LED als Ersatz bevorzugt verwendet.

Für das Intracting-Modell stehen über mehrere Jahre im Haushalt Mittel zum Energiesparen bereit. Der Umstieg auf LED verringert Stromverbrauch, Stromkosten und Umweltbelastung. Die eingesparten Mittel fließen dann in weitere LED-Umrüstungen.