Weitere Spendenwerbung für Friedensschilder

Weimar Gemeinsame Aktion soll die historischen Stücke in der Stadtkirche retten. Öffentliche Präsentation des aktuellen Standes am 3. Advent

Im Anschluss an einen Festgottesdienst am 3. Advent (17. Dezember) ab 10 Uhr wird in der Stadtkirche St. Peter und Paul der aktuellen Stand des Projektes „Friedensschilder“ präsentiert. Darauf haben die Initiatoren in einer gemeinsamen Presseinformation hingewiesen, namentlich der Kirchenkreis Weimar, die Stiftung Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen, der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums sowie der Verein Freunde und Förderer des Stadtmuseums Weimar im Bertuchhaus.

Alle Interessierten seien willkommen, sich nach dem Gottesdienst mit Superintendent Henrich Herbst über das Spendenvorhaben zur Restaurierung und Wiederaufstellung der Friedensschilder zu informieren, heißt es weiter. Weimar verfüge mit den Schildern in der Herderkirche über „einen außergewöhnlichen kulturhistorischen Schatz von nationaler Bedeutung“. Die Weimarer Friedensschilder seien zugleich ein großartiges Symbol für den Friedenserhalt und die Wertschätzung des Friedens. Die Ziele der Friedensschilder seien in diesen Tagen wieder höchst aktuell geworden.

Diese Friedensschilder waren bis zum Zweiten Weltkrieg ein Teil des Ensembles der fürstlichen Grablege in der Herderkirche, die laut Altarinschrift dem Appell zum Frieden geweiht ist. Zu Ende des Dreißigjährigen Krieges leisteten die Weimarer Bürger mit diesen Friedensschildern ihren Beitrag zum Festzug der großen Friedensfeier vom 19. August 1650, erinnerten die Initiatoren der Spendenaktion. Die mit frommen Sprüchen versehenen Schilder wurden dem Festzug vorangetragen, der zur Stadtkirche führte. Dort fanden die Schilder letztlich ihre Aufstellung anstelle der verloren gegangenen Friedensengel, um auch für alle Zukunft an Friedenserhalt und das Geschenk des Friedens zu mahnen.

Die Friedensschilder wurden indes 1943 entfernt und befinden sich „in einem bedauerlichen Erhaltungszustand im Depot der Kirchengemeinde“. Zur Restaurierung und Wiederaufstellung seien 40.000 Euro erforderlich, die über Spenden eingeworben werden sollen. „In unserer Zeit, in der das Bekenntnis zum Frieden wichtiger ist denn je, haben wir uns das Ziel gesetzt, diese Friedensschilder zu restaurieren und wiederaufzustellen, als ein Mahnmal zum Frieden in unserer Weimarer Stadtkirche.

Die Spendenaktion für die Weimarer Friedensschilder war Ende des vergangenen Jahres gestartet worden.