Weltberühmte Geigerin Midori kehrt zurück nach Weimar

Auf eine Entspannung der pandemischen Lage bis zum Hochsommer hofft die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar – und plant optimistisch die Durchführung ihrer bereits einmal verschobenen 61. Weimarer Meisterkurse. Vom Akkordeon über Dirigieren und Klavier bis hin zu Streich- und Blasinstrumenten reicht das Spektrum der internationalen Kurse vom 16. bis 31. Juli, für die die Bewerbungsfristen nun begonnen haben. Der Start für die Online-Anmeldungen war der 1. März. Anmeldeschluss ist der 15. Mai, für den Kurs Dirigieren bereits der 30. April.

Insgesamt vierzehn Gastprofessorinnen und Gastprofessoren unterrichten in den letzten zwei Juliwochen an der Weimarer Musikhochschule. Ergänzt wird die intensive, öffentliche Kursarbeit um das beliebte Orchesterstudio mit der Jenaer Philharmonie, eine Vielzahl an Teilnehmer- und Gastprofessorenkonzerten, Debütkonzerten sowie auch eine Musikfilmreihe. Ein Wiedersehen gibt es mit Midori: Die weltberühmte Künstlerin und Pädagogin kommt erneut zu einem Meisterkurs im Fach Violine nach Weimar. Im Bereich der Bläser kehrt die Norwegerin Frøydis Ree Wekre, jahrzehntelange Solohornistin in Oslo, für einen Kurs zurück. Gespannt sein darf man auch auf den Unterricht mit der früheren Weimarer Flötenprofessorin Wally Hase, die vor zwei Jahren einem Ruf an die Universität für Musik in Wien folgte. Hinzu kommen Klavier-Meisterkurse mit der Bach-Preisträgerin Ragna Schirmer, mit der Wiener Klavierprofessorin Lilya Zilberstein sowie der Kanadierin Janina Fialkowska, eine herausragende Chopin-Interpretin. Zusätzlich lehrt der profilierte Pianist und Kammermusiker Paul Rinivus das Fach „Klavier & Klavierkammermusik”.

Nach längerer Pause werden die Meisterkurse wieder um das Fach Gesang ergänzt: Ihr Debüt als Gastprofessorin feiert die namhafte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager.

Nähere Informationen und Anmeldung: www.hfm-weimar.de/meisterkurse