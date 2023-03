Weltgebetstag widmet sich diesmal Taiwan – auch im Kirchenkreis Weimar

Weimar. Anlässlich des Weltgebetstages lädt der Kirchenkreis von Freitag bis Sonntag zu ökumenischen Feiern in Weimar und im Weimarer Land.

Unter dem Motto „Glaube bewegt!“ lädt der Weltgebetstag ein. Die ökumenischen Gottesdienste widmen sich diesmal Taiwan – auch angesichts des schwelenden Konflikts mit China und den Fragen nach Zusammenhalt in Zeiten äußerer Bedrohung und Spaltung in der Gesellschaft. Dazu gibt es oft eine Einführung in das Land und landestypische Musik. In manchen Orten wird die Feier mit traditionellem Essen aus Taiwan gefeiert. So werden in Weimars Herderkirche am Ausgang taiwanische Eiertörtchen gereicht, die von der Klinikküche hergestellt werden.

Hier wird im Kirchenkreis Weimar der Weltgebetstag gefeiert:

Freitag, 3. März

17 Uhr Weimar, Herderkirche

18 Uhr Trinitatiskirche Legefeld mit den Fridaysingers, Gemeindehaus Großobringen, Ottmannshausen, kathol. Kapelle Oberweimar

19 Uhr Stephanuskirche Schöndorf, Begegnungszentrum Bad Berka, Pfarrhaus Tannroda

Samstag, 4. März

17 Uhr Kirche Daasdorf am Berge

Sonntag, 5. März

9.30 Uhr Paul-Schneider-Zentrum Weimar West

10 Uhr Stephanuskirche Schöndorf mit Familiengottesdienst

11 Uhr Kirche Tröbsdorf