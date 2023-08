Weltneuheit an einem Weimarer Zebrastreifen schafft Erleichterung

Neuer Service am Zebrastreifen an der unteren Carl-August-Alle oberhalb vom Museum Neues Weimar – oder doch nicht?

Susanne Seide ist über eine Entdeckung in Weimar stark ins Grübeln gekommen.

In Italien, sagen die Experten der Dekra, sei es vollkommen unüblich, dass mal ein Auto an einem Zebrastreifen hält, damit Fußgänger die Straße überqueren können. Deswegen den Fuß vorschnell auf die Fahrbahn zu setzen, berge sogar die große Gefahr, bei den mit dieser Situation vollkommen überforderten Autofahrern eine falsche Reaktion auszulösen, sodass sie einen Unfall produzieren. Da ist es also für alle gesünder, so lange zu warten, bis eben kein Auto mehr kommt.

In Weimar scheint das Thema lange Wartezeiten an Zebrastreifen angekommen zu sein. Wie soll es sonst zu verstehen sein, dass die Stadt – da bin ich mir ganz sicher – am unteren Ende der Carl-August-Allee mit einer Weltneuheit aufwartet? Am dortigen Zebrastreifen steht ein Dixi-Klo. Sicherlich doch für Notfälle beim langen Stehen, die bei den Fußgängern nach körperlicher Erleichterung rufen und keinen Aufschub dulden.

Auf den zweiten Blick war es dann aber doch nichts mit der Weltneuheit. Erleichtern können sich da nur Bauleute – was für die Fußgänger gleich nebenan durchaus unangenehm werden kann.