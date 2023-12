Wem Weimars Marienstraße wirklich gewidmet ist

Nachdem es in den Neunzigerjahren verschwunden ist, ist auf Betreiben der Maria-Pawlowna-Gesellschaft wieder Straßenzusatzschild in der Marienstraße angebracht worden.

Weimar Mit ihrer Anregung bei der Stadtverwaltung will die Maria-Pawlowna-Gesellschaft für Klarheit bei unwissenden Weimarern und Touristen sorgen.

Eine Marienstraße gibt es in fast jeder Stadt. Dass jene in Weimar nicht etwa auf die biblische Figur, sondern auf Großherzogin Maria Pawlowna verweist, ist jetzt wieder eindeutig. Die Maria-Pawlowna-Gesellschaft hat sich dafür eingesetzt, dass an das Straßenschild an der Ecke zur Belvederer Allee ein Zusatzschild kommt, das den Ursprung des Straßennamens erklärt. Eine wichtige Anregung, meint Stadtkulturdirektorin Julia Miehe.

Rund ein Jahr dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung. Zugegeben langwierig, erklärt Julia Miehe. Zusatzstraßenschilder sind im Budget der Stadt so nicht vorgesehen. Dennoch sei die Forderung richtig gewesen. Miehe dankt der Maria-Pawlowna-Gesellschaft für ihre Hartnäckigkeit. Dass es sich um einen Verweis auf die Großherzogin handelt, wüssten die meisten Weimarerinnen und Weimar nicht, erst recht nicht die Touristen.

Dabei gab es schon einmal ein Zusatzschild. Der Straßenabschnitt zwischen der heutigen Steubenallee und Belvederer Allee wurde 1841 von „Vor dem Frauentor“ in Marienstraße umbenannt. Damals lebte die Großherzogin (1786-1859) noch, die sich in ihren 55 Jahren in Weimar als Wohltäterin und Kunstmäzenin hervorgetan hat. In den 1990er-Jahren verschwand das Zusatzschild.

Maria Pawlownas Leistungen öffentlichkeitswirksam zu würdigen, hat sich Irina Tschistowskaja zur Aufgabe gemacht. Sie ist Präsidentin der Pawlowna-Gesellschaft, die nach der Gründung 2002 ihre Arbeit vor vier Jahren wiederaufnahm. „Maria Pawlowna war nach unserem heutigen Verständnis eine echte Europäerin“, sagt Irina Tschistowskaja. Die Adlige habe ihre Umwelt zusammenhängendes Ganzes begriffen, und vor allem das Verständnis für Russland in ihrem Herzogtum gefördert. Ihren Sohn, Großherzog Carl Alexander, habe sie in der Unterstützung für Russland gestärkt, ihm Argumente dafür geliefert.

Freie Plätze auf der zweiten Etappe der Erlebnisroute

Das nächste Ziel der Maria-Pawlowna-Gesellschaft ist die weitere Erschließung der Erlebnisroute zwischen Weimar und St. Petersburg, die Maria Pawlowna mit ihrem Ehemann Großherzog Carl Friedrich nach der Hochzeit beschritt. Nach der Kutschfahrt von Weimar bis Leipzig soll es im kommendes Jahr auf der zweiten Etappe mit dem Bus von Leipzig bis Frankfurt Oder gehen. Dafür gebe es noch freie Plätze, für die man sich melden könne, betont Irina Tschistowskaja. Im November 2024 ist die Präsentation einer Edition mit Huldigungsschriften geplant, die zu Maria Pawlownas Ankunft in Weimar verfasst worden.

Mehr Infos unter maria-pawlowna.de