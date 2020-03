Weniger Auftritte mit schöpferischer Arbeit kompensieren

Stadt und Kreis verbieten bis zum 19. April alle Veranstaltungen, das DNT stellt den Spielbetrieb ein, die Klassik-Stiftung schließt ihre Einrichtungen und sagt alle Veranstaltungen ab. Freischaffende Künstler bangen um ihre Existenz. „Für mich als freiberuflich konzertierender Musiker wird das eine sehr harte Zeit“, befürchtet der Gitarrist Falk Zenker aus Kapellendorf. Er lebe fast ausschließlich von seinen Konzerten, die er bundesweit gebe und die nun auf unbestimmte Zeit abgesagt sind. Zunächst werde er sich auf seine Arbeit im „stillen Kämmerlein“ konzentrieren: Notenveröffentlichung, eine vorgezogene CD-Produktion, Komposition neuer Stücke, persönliche Weiterentwicklung“.

Jede Krankheit – diesmal einer ganzen Gesellschaft – berge seiner Meinung nach auch Chancen für jeden Einzelnen in sich. In den bisherigen 27 Jahren seiner künstlerischen Selbstständigkeit habe Falk Zenker gelernt, auf Unvorhergesehenes zu reagieren und Urvertrauen zu entwickeln. Und das wünsche er allen: Urvertrauen, „dass wir diese großen Herausforderungen ohne Angst und in gemeinsamer Verantwortung, Rücksichtnahme und Achtsamkeit miteinander bewältigen und keiner dabei auf der Strecke bleiben muss“. Nun werde sich zeigen, „ob wir wirklich in einer Solidargemeinschaft miteinander leben“, meint der Gitarrist.

Für die Weimarer Cellistin Christina Meißner folgen bald Konzerte zur CD-Release. Wenn das alles ausfiele, auch in Weimar am 15. Mai, wäre das für sie in mehrfacher Hinsicht fatal. Für sie gebe es keinen Ersatz und keine Hilfe. „Ich kann nur hoffen, dass diese Zeit nicht zu lange dauert“, sagt Christina Meißner. Am Freitag hätte sie in Jena spielen sollen, eine kleine Sache, eine Vernissage. Ob die Veranstaltung nachgeholt werde, wisse niemand. Erst mal finde gar nichts statt, sogar das Planen falle gerade aus, bedauert Christina Meißner.

Auf Konzerttournee befindet sich derzeit der Weimarer Pianist Felix Reuter. Drei Konzerte wurden bereits verschoben, ob die nächsten stattfinden, weiß er noch nicht. Er spricht das Vertrauen an, dass die Konzertbesucher nach Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs erst wieder aufbauen müssen. Noch habe er finanzielle Reserven, er habe Glück, doch viele Künstler seien durch die Absagen existenziell gefährdet. Er befürchtet jedoch, dass die Situation „wirklich schlimm“ werde.

Am Mittwoch hat Bosque Magico noch in Berlin gespielt. Am Donnerstag wurde das Konzert des Weimarer Ensembles in Erfurt kurz nach dem Soundcheck abgesagt. Auch das Konzert im Hotel Elephant am Samstag fällt aus. Wie Ensemble-Leiter Ralf Siedhoff sagt, werden diese Konzerte wiederholt, „somit verlieren wir erst mal nichts“. Das Ensemble finde „diese Präventivmaßnahmen in dieser Situation von Nöten.“ Für Künstler ohne materiellen Puffer sei die Situation jedoch schwierig. Er sprach auch die Bestrebungen und Petitionen dazu an, diese Verluste staatlicherseits auszugleichen.

Als freischaffendem Weimarer Künstler ist es für Andreas Max Martin natürlich „von Bedeutung, ob geplante Konzerte stattfinden oder nicht“. Diversen Absagen begegne er jedoch „mit der gebotenen Gelassenheit“. Da er nicht nur auf der Bühne agiere, kompensiere Andreas Max Martin zur Zeit die deutlich reduzierten Auftritte mit schöpferischer Tätigkeit: „Ich komponiere und texte zu Hause, – eine künstlerische Investition in die Zukunft.“