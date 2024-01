Weniger Feinstaub: Weimar startet mit reiner Luft in 2024

Weimar Obwohl das Interesse an Silvesterfeuerwerk zunimmt, sinkt die gesundheitsschädige Feinstaubbelastung in Weimar

Deutsche geben für Silvesterfeuerwerk mehr Geld denn je aus. In 20 Jahren hat sich der Umsatz damit verdoppelt, auf geschätzt fast 200 Millionen Euro. Sind die Weimarer Pyro-Fans also zurückhaltenden? Zumindest ist die Luft in der Kulturstadt am Neujahrsmorgen 2024 sauberer. Das lässt sich an den Daten der Weimarer Messstationen des Thüringer Umweltamts (TLUBN) ablesen.

Das TLUBN überwacht die Luftqualität an 20 Standorten in Thüringen. Zwei Messstationen gibt es in Weimar. Am Standort in der Schwanseestraße wurden am 1. Januar um 10 Uhr neun Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter in der Luft gemessen. An Silvester waren es elf Mikrogramm. Somit ist die Luft sauberer als zum Jahreswechsel 2022/23: Am Neujahrsmorgen 2023 wurden 26 Mikrogramm Feinstaub gemessen. Dafür könnte unter anderem das Wetter verantwortlich gewesen, denn der Süd-West-Wind sorgte für Luftaustausch.

Laut Umweltbundesamt werden jährlich mehr als 2000 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Luft freigesetzt. An Silvester gelangt so in wenigen Stunden etwa ein Prozent der jährlich insgesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland in die Luft. Kleinste Feinstaubpartikel können in die Lunge eindringen und krebserregend wirken. Bei kurzfristig hoher Feinstaubbelastung, wie an Silvester, werden mehr Menschen mit Asthmaanfällen, Herzinfarkten, Herzinsuffizienz oder Schlaganfällen ins Krankenhaus eingewiesen, erklärt die Wissenschaftsakademie Leopoldina in einer Stellungnahme. Gerade für vorerkrankte Menschen kann kurzzeitig hohe Feinstaubbelastung gefährlich werden.

Grenzwerte für Feinstaub wurden nicht überschritten

Weil bei der Produktion von Raketen und Böllern mittlerweile weniger Schwarzpulver verwendet wird, hat sich die Feinstaubbelastung durch Feuerwerke in Deutschland deutlich verringert. Im gesamten Jahr 2023 gab es in Weimar wie in ganz Thüringen keine Überschreitung des Tagesmittelgrenzwertes von 50 Mikrogramm PM10-Feinstaub pro Kubikmeter Luft. PM10 steht dabei für Staubkörner, die kleiner als zehn Mikrogramm groß sind.

Eine zweite Messstelle gibt es in Weimar in der Steubenstraße, wo Feinstaubbelastung auch auf stärkeren Verkehr zurückzuführen ist. Dort wurden am Neujahrsmorgen elfr Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, genauso wie an Silvester. Am ersten Tag des Jahres 2023 waren es mit 18 Mikrogramm deutlich mehr. Aktuell ist die Feinstaubbelastung somit auch geringer als zum Jahreswechsel 2021/2022, als privates Silvesterfeuerwerk untersagt war. Gleiches zeigt sich auch in der Schwanseestraße, wo an Neujahr 2022 zwölf Mikrogramm gemessen wurden.

Deutliche Ausreißer der Feinstaubbelastung sieht man jedoch mit Blick auf die Uhrzeiten. In den ersten Stunden des Jahres 2024, zwischen 0 und 2 Uhr, erreichte die Feinstaubkonzentration in der Schwanseestraße fast den Schwellenwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In der Steubenstraße waren es rund 30 Mikrogramm um diese Zeit. Der höchste Wert waren 32 Mikrogramm gegen 15 Uhr. Nichtsdestotrotz ist das kein Vergleich zum Jahreswechsel 2019/2020: Damals wurden in Weimar an die 300 Mikrogramm PM10-Feinstaub in der Luft ermittelt.