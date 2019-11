Wenn Weimarer Väter mit den Söhnen verrückt nach Catan sind

Als der Kosmos-Verlag 1995 „Die Siedler von Catan“ auf den Markt brachte, war an Jamie Kirsch und seine heutige Leidenschaft für das Brettspiel noch lange nicht zu denken. Vor zwei Jahren brachte der gleichermaßen von Schach begeisterte achtjährige Weimarer seinen Vater Dennis dazu, das eigene Exemplar wieder hervor zu kramen, das 15 Jahre in Vergessenheit geraten war. Mit ihnen „infizierten“ sich ihre jeweils besten Freunde, Martin Güttig und sein Sohn Ben.

Aus privaten Runden entstand der Wunsch, sich auch mit anderen Spielern zu messen. Weil in Thüringen bisher keine offiziellen Siedler-Ranglisten-Turniere stattgefunden haben, tingelten sie quer durch Deutschland. Bisher. Denn am Samstag fand zur Spielzeit im Mon Ami Thüringens erstes offizielles Siedler-Turnier statt. In die Wege geleitetet hatte es Dennis Kirsch, der dazu vom Verlag eine Starterbox erhielt. Mit 17 Spielern war ein offizielles Ranglisten-Turnier möglich – bei dem Dennis Kirsch allerdings nicht an einem der Tische saß, sondern es bei der Organisation belassen musste. Die weiteste Anreise hatte Marc Borkowski aus Hamburg, der sich wie Dennis Kirsch erst vor zwei Wochen in München unter den besten 64 deutschen Spielern bei der Meisterschaft messen durfte. Der Weimarer belegte den 22. Platz und steht aktuell auf dem Ranglisten-Platz 56. Sohn Jamie kam am Wochenende in Weimar auf Platz zwei. Martin Güttig (20.) und Sohn Ben (28.) stehen noch um einiges darüber. In der Thüringer Rangliste finden sich neben dem Weimarer Catan-Quartett überhaupt keine anderen Spieler.

„Das im Mon Ami hat sehr gut geklappt“, freute sich Dennis Kirsch. Und nach der Premiere hat er für das nächste Spielekultur-Fest bereits die zweite Auflage im Blick. Sie soll am 19. Januar stattfinden. Anmeldungen sind online möglich, aber auch noch direkt vor Ort.

Sonntag, 19. Januar, 14 Uhr; Mon Ami; www.catan-meisterschaft.de