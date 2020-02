Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werke von Roland Dietrich am Markt 21

Sein Thema ist das Erfassen des „schon Dagewesenen“, des „morbiden Ewigen“. Was für uns sichtbar geblieben ist, durch die Reise in der Zeit, hält Roland Dietrich, in seinen Arbeiten fest: Ruinen, Abgestelltes, Zerspaltenes, mit Patina Behaftetes. Eine Auswahl seine Werke zeigt derzeit und noch bis zum 25. März die Galerie Markt 21 in Weimar. Roland Dietrich, 1964 in Mühlhausen geboren, arbeitet seit 1991 am Theater Erfurt. Neben der Arbeit zeichnet er und beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit Tiefdruck und Radierungen. Inspiration findet er auf seinen Reisen. Geöffnet ist die Galerie täglich ab 19 Uhr.