Als vollen Erfolg verbucht der veranstaltende Kunstverein Hofatelier die Kunstauktion in seinen Räumen am Schulweg 4 in Niedergrunstedt am Samstag. Von 30 Kunstwerken konnte mehr als ein Drittel an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. Insbesondere Ölbilder von Sieghard Narr (1938-2018) und zwei Aquarelle von Dieter M. Weidenbach fachten die Bieterlaune an. Den Auktionshammer „schwangen“ abwechselnd Hans-Joachim Becker, der die Werke auswählte, und Hanna Aschenbach, welche die Veranstaltung mit ihren Bildbetrachtungen bereicherte und das Kunstverständnis vertiefte.

„Die Stimmung war top“, sagt Hans-Joachim Becker. Sogar aus Erfurt seien Kunstinteressierte zur Kunstauktion gekommen, die mit etwa 20 Interessierten, darunter nach Angaben Beckers auch viele neue Gesichter, gut besucht war. Es zahlte sich aus, dass im Vorfeld viel Werbung gemacht wurde. Zur Begrüßung gab es für jeden Gast ein Glas Rotwein oder ein Erfrischungsgetränk. Versteigert wurden Bilder aus dem Fundus wie von Mitgliedern des Kunstvereins. Auch Werke von Olaf Gropp (1943-2012), Günther Jahn (1933-2011) und Michael Lenhardt, waren gefragt. Musikalisch umrahmt wurde die Kunstauktion abwechselnd von Michael Worf und Tessa Kielmann auf der Gitarre.

Für den Kunstverein ist der Erfolg der Auktion nach Jahren mit verhaltener Nachfrage Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und auch im nächsten Jahr wieder eine Kunstauktion anzubieten. Wie Hans-Joachim Becker weiter informierte, wird sich der Kunstverein anders als in den Vorjahren nicht in eine Winterpause verabschieden, sondern gleich im Januar seine erste Ausstellung im neuen Jahr eröffnen. Gezeigt werden dann Werke von Dieter M. Weidenbach, seiner verstorbenen Frau, der Malerin Helga Ginevra (1938-1996), und Tochter Claudia.

Die derzeit laufende Gemeinschaftsausstellung von Künstlern des Hofateliers ist noch bis zum 22. Dezember zu sehen. Natürlich kann die Exposition auch zum Adventsmarkt in Niedergrunstedt am Sonntag, 15. Dezember, besichtigt werden.