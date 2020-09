Werkstatt für Restaurierung öffnet

Zum Europäischen Tag der Restaurierung am Sonntag, 11. Oktober, öffnet das Goethe- und Schiller-Archiv seine Werkstätten. In vier ab 11.30 Uhr stündlich startenden Führungen erhalten Besucher einen Einblick in sonst nicht öffentliche Bereiche des Archivs. Eine Anmeldung bis spätestens Montag, 5. Oktober, ist erforderlich unter restaurierung-gsa@klassik-stiftung.de.