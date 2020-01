Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werkstatt Musiktheater in Belvedere

Unter dem Titel „Werkstatt Musiktheater“ taucht das Gesangsinstitut der Weimarer Musikhochschule in populäre Opern- und Operetten-Welten ein. Als Prüfungsprojekte für die Studierenden wurden einzelne Akten aus der „Fledermaus“, „Figaros Hochzeit“ sowie „La Bohème“ einstudiert – und werden nun in vier Werkstatt-Aufführungen auf die Bühne gebracht. Den Beginn macht am Dienstag, 14. Januar, und Mittwoch, 15. Januar, jeweils um 19.30 Uhr im Studiotheater Belvedere das 4. Bild aus Puccinis Oper „La Bohème“. In der Regie von Peter Nikolaus Kante, der als Ensemblemitglied an der Deutschen Oper am Rhein tätig ist, wird das tragische letzte Bild der Puccini-Oper gleich doppelt in Szene gesetzt: in einer Gesangsversion in italienischer Sprache sowie einer Schauspielversion in deutscher Sprache. Für die musikalische Einstudierung und Begleitung am Flügel sorgt Veit Wiesler. Die „Werkstatt Musiktheater II“ folgt dann am Samstag, 1. Februar um 18 Uhr sowie am Sonntag, 2. Februar um 16 Uhr im Studiotheater Belvedere. Eintrittskarten zu 3 Euro gibt es an der Abendkasse.