Werther springt für Lotte im Weimarer Theater im Gewölbe ein

Weimar. Anlässlich des Schiller-Geburtstages führt das Theater im Gewölbe in Weimar ein Stück auf. Diese Spielplanänderungen gilt es, zu beachten:

Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble spielt das Theater im Gewölbe am Donnerstag, 9. November, um 20 Uhr das Schauspiel „Die Leiden des jungen Werther“ statt „Lotte in Weimar“. Am Tag darauf, 10. November, kommt 17 Uhr das musikalisch-literarische Programm „Der erotische Goethe“ auf die Bühne anstatt von „Vier Frauen und ein Dichterfürst“. Anlässlich des Schiller-Geburtstages folgt am Freitag um 20 Uhr das Stück „Schiller – Ewig jung ist nur die Fantasie“.

Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ macht ihn 1774 in Europa berühmt. Die Geschichte einer unglückseligen Liebe, die im Selbstmord endet, berührt bis heute Generationen. Mit „Der erotische Goethe“ wird ein musikalisch-literarisches Programm mit Gedichten und Briefen auf die Bühne gebracht, das sich auf anzügliche Auslassungen Goethes bezieht. Mit „Schiller – Ewig jung ist nur die Fantasie“ erlebt der Zuschauer die Großartigkeit Schiller’scher Prosa und seiner unvergleichlichen Gedichte, temperamentvoll und facettenreich interpretiert im 90-minütigen virtuosen Zusammenspiel von Rezitation, Klarinette und Saxophon.

Ticket reservieren unter theater-im-gewölbe.de oder Telefon: 03643/77 73 77