Wertloses Spielzeug für 300 Euro gekauft - Ladendiebe gefasst - 77-Jähriger von Lkw erfasst

77-Jähriger von Lkw angefahren

Trotz eines rangierenden Lkw überquerte am Donnerstagmittag ein 77-jähriger Mann die Straße Am Waldschlößchen in Weimar. Der 52-jährige Fahrer des Lkw übersah den Mann und fuhr ihn an. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fußgänger mit Verdacht eines gebrochenen Fußes ins Klinikum verbracht.

Teuer erstandene Kamera entpuppt sich als wertloses Spielzeug

Ein vermeintliches Schnäppchen eines 80-jährigen Mannes aus Blankenhain entpuppte sich als Schrott. Der Rentner wurde von einem augenscheinlich arabischen Mann angesprochen. Im Verlauf der Unterhaltung bot dieser ihm eine Kamera im Wert von angeblich 1.500 Euro an. Letztlich einigte man sich auf 300 Euro für den Fotoapparat. Zu Hause musste der 88-Jährige feststellen, dass er kein Schnäppchen erstanden hat. Eine Recherche im Internet nach dem Gerät ergab, dass es sich um ein Spielzeug im Wert von 23 Euro handelte. Die Polizei rät eingehend von der Tätigung solcher ‘Straßengeschäfte’ ab.

Ladendiebe gestellt: Waren im Wert von 2.000 Euro gefunden

In einem Supermarkt nahe der Erfurter Straße in Weimar wurde am Donnerstagabend ein Diebstahl festgestellt. Laut Polizeiangaben verließ ein Mann den Laden mit mehreren gefüllten Taschen ohne etwas zu zahlen. Ein weiterer Mann ging, mit einer unbezahlten Kaffeemaschine unter dem Arm, zum Haupteingang heraus.

Nachdem die Täter mit einem Pkw flüchteten, hielten sie dann nochmal an. Ein weiterer Mann stieg zu, gab aber vorher die Kaffeemaschine wieder heraus. Anschließend fuhren sie davon. Das beschriebene Fahrzeug konnte durch die zwischenzeitlich informierten Polizisten auf einem nahe gelegenen Tankstellengelände festgehalten werden. Ebenso vier Männer.

Es handelt sich bei allen um georgische Staatsbürger im Alter zwischen 23 und 40 Jahren. Im Kofferraum des Autos konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden. In Summe entwendeten die Männer Waren im Wert von fast 2.000 Euro: unter anderem Cremes, Zigaretten und Lebensmittel. Ob die Waren alle samt aus der einen Filiale stammen, muss noch ermittelt werden.

Aufgrund des bestehenden Verdachtes des bandenmäßigen Diebstahls wurden alle vier Männer vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei Weimar sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach einer Frau, die sich zur Tatzeit mit im Supermarkt aufgehalten hat.

Ohne Fahrerlaubnis in Weimar unterwegs

Ohne gültigen Führerschein geriet gestern Abend eine 62-jährige Erfurterin in eine Verkehrskontrolle. Sie war mit ihrem Smart in der Coudraystraße in Weimar angehalten worden. Wie sich herausstellte, wurde der Frau der Führerschein schon vor geraumer Zeit entzogen, berichtete die Polizei. Bisher hat sie sich aber nie wieder um eine Neuerteilung bemüht.

