Wettstreit der Smartphones

Jens Lehnert über eine Schreck-sekunde mit Vorwarnung.

Und, haben Sie sich auch erschreckt? Ich mich schon, als am Donnerstagvormittag meine beiden Smartphones auf dem Schreibtisch plötzlich Laute von sich gaben, wie ich sie nur von meinem alten elektrischen Rasierapparat kannte. Da schreibe und rede ich lang und breit über den Warntag. Und wenn’s so weit ist, denke ich nicht daran.

Bemerkenswert: Offenbar funktionieren die bundesweiten Frühwarnsysteme erstaunlich gut. Obwohl für 11 Uhr angekündigt, schlugen meine Handys bereits um 10.59 Uhr an. Und: Offenbar macht es einen Unterschied, über welches Mobilnetz oder Handy-Betriebssystem man verfügt. Nachdem mein erstes Telefon den Dienst schon verrichtete, dauerte es etwa 20 Sekunden, bis auch das zweite loslegte.

Von den sieben Weimarer Sirenen hörte man in der Innenstadt kaum etwas. Schließlich befinden sie sich alle in den Ortsteilen. Weitere sieben in Nord, Tröbsdorf, Schöndorf, Süßenborn, Oberweimar sowie im Stadtzentrum bei der Stadtverwaltung und bei der Feuerwehr an der Kromsdorfer Straße befinden sich im Bau und sollen noch in diesem Jahr fertig werden.