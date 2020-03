Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie ein Berufsverbot für Veranstaltungstechniker und Caterer

Seit 2006 ist Ronny Zeunert im Veranstaltungsgeschäft tätig. Er baut mit seinen Teams an den Veranstaltungsorten Bühnen und Zuschauerränge, Traversen, Licht- und Tontechnik auf, damit das Publikum Konzerte, Messen, Tagungen, TV-Shows und Sportveranstaltungen genießen kann. Seit dieser Woche aber weiß er nicht, ob er seinen Beruf weiter ausüben kann. „Binnen 36 Stunden ist die Veranstaltungswirtschaft komplett zusammengebrochen“, sagt er. Die Veranstaltungsverbote zur Corona-Prävention bedeuten für ihn ein Berufsverbot.

Noch vor zehn Jahren hätte er sich nur um sich sorgen müssen. 2010 zwang ihn der Gesetzgeber, einst selbstständige Techniker als Arbeitnehmer anzustellen. Jetzt muss er sich deshalb um die Jobs von seinen 30 Mitarbeitern sorgen.

Wie Ronny Zeunert und seiner Weimarer Firma Centerline geht es in Thüringen mehreren Zehntausend Beschäftigten der Branche. Schon in Weimar und Umgebung gibt es mit der Adapoe Event- und Studiotechnik GmbH, der Omega Veranstaltungstechnik, Martin Mendels Uhrenwerk oder der 360x media GmbH eine Reihe renommierter Unternehmen. Zudem haben in Weimar und Umgebung mehr als 50 freiberufliche Veranstaltungstechniker ihren Sitz.

Die Veranstaltungsverbote treffen genauso Messebauer, Logistiker, Sicherheitsdienstleister, Caterer oder Personaldienstleister. Ronny Zeunerts Team wächst über einen Veranstaltungssommer durch Arbeitnehmerüberlassungen in der Regel auf bis zu 80 Mitarbeiter.

Mit anderen Unternehmen der Branche hat er sich am Freitag in einem offenen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow gewandt. Finanzministerin Heike Taubert hatte zwar versichert, in der Krise auch an kleine Unternehmen und Freiberufler zu denken. Doch pünklich mit den Veranstaltungsverboten wurde bei Ronny Zeunert die Lohnsteuer gezogen. Für die Veranstaltungswirtschaft genügen die avisierten Maßnahmen nicht, heißt es in dem Brief an Ramelow. Man benötige schnell etwas Vergleichbares wie Kurzarbeitergeld für Einzelunternehmer, Gewerbesteuer-Befreiungen, Überbrückungsdarlehen oder Zuschüsse zum Existenzerhalt, heißt es in einem ganzen Katalog denkbarer Maßnahmen. Unterschrieben haben den Brief 71 Thüringer Unternehmer und Selbstständige aus der Branche.