Erneut gab es in Weimar in der Nacht zum Freitag zwei Einbrüche. (Symbolbild)

Weimar. In Weimar hat es erneut Einbrüche gegeben. In einem Fall wurde eine hohe Summe Bargeld erbeutet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Einbrüche in Weimar

Wieder hat es in Weimar in der Nacht zum Freitag Einbrüche gegeben. Ziel der Diebe war dieses Mal eine Bäckerei und eine Fleischerei. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten die Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in der Buttelstedter Straße am Morgen kurz vor 4 Uhr festgestellt, dass eingebrochen wurde.

Nach augenscheinlich mehreren Anläufen schafften es der oder die Täter in die Bäckerei. Jedoch blieb der Weg in den Verkaufsraum verwehrt. Nach ersten Erkenntnissen zogen der oder Diebe ohne Beutegut wieder ab.

Nur kurze Zeit später meldeten Mitarbeiter einer sich in der Nähe befindlichen Fleischerei ebenfalls einen Einbruch bei der Polizei. Hier hebelten unbekannte Täter die Hintertür zum Geschäft auf. Von dort gelangten sie ins Büro und entwendeten einen Tresor mit mehreren Tausend Euro.