Wieder klettern, rutschen und balancieren in Weimar-Schöndorf

Weimar Neue Spielgeräte gibt es in der Waldstadt. Stadt investiert 30.000 Euro und wendet sich mit Aufruf an Anwohner

Noch vor Weihnachten konnte die Stadt Weimar den Kindern im Ortsteil Schöndorf eine Freude machen: Der Spielplatz Am Lärchenhof, nördlich des Wohngebiets Waldstadt, ist wieder freigegeben. Die in die Jahre gekommenen Spielgeräte aus dem Jahr 2005 waren abgebaut und durch neue ersetzt worden. Dafür hat die Stadt rund 30.000 Euro investiert. Ob das Geld gut angelegt ist, testeten die Kinder der örtlichen Grundschule am Tag der Freigabe direkt aus.

„Dieser Platz ist ein Treffpunkt für Kinder, an dem sie zusammenkommen, Freundschaften schließen und als Gemeinschaft wachsen können“, sagt Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert (SPD). Er bedankt sich bei der Stadt für die Investition, die aus der Stadtkasse finanziert wurde. Die Abteilung Spielplätze des Kommunalservice habe alle Arbeiten ausgeführt, von Abbau und Montage der Geräte bis zum Austausch des Fallschutzsandes. Die Neuausstattung besteht aus einer Kletter-Rutsch-Kombinationsanlage, einer Doppelschaukel, einer Wippe und zwei verschiedenen Slacklines zum Balancieren.

Paten für Spielplatz Am Lärchenhof gesucht

Die Spielgeräte seien insbesondere für Kinder von fünf bis zwölf Jahren geeignet, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Schaukel wurde mit einem Partnersitz ausgestattet, der das gemeinsame Schaukeln von älteren Kindern mit jüngeren Geschwistern oder von Eltern mit Kleinkindern ermöglicht. Außerdem wurden auf dem Spielplatz zwei neue Bänke und Papierkörbe installiert. Nun bleibt für Willibald Neubert die Hoffnung, dass der Spielplatz stets sauber und ordentlich verlassen wird und von Vandalismus verschont bleibt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir alle dazu beitragen können, diesen Spielplatz zu einem sicheren und angenehmen Ort für Kinder und ihre Familien zu machen. Deshalb bitte ich jeden Besucher darum, die Regeln des Spielplatzes einzuhalten und aufeinander Rücksicht zu nehmen“, appelliert der Ortsteilbürgermeister.

Für die Kinder, die die Freigabe am 20. Dezember begleiteten, spendierte Willibald Neubert kleine Geschenke. Dank gelte zudem der Quartiersmanagerin Romy Petzel. Der Spielplatz Am Lärchenhof ist einer von fünf öffentlichen Spielplätzen in Weimar-Schöndorf. Die Stadtverwaltung sucht wie bei den anderen Spielplätzen auch für diesen ein oder mehrere Paten, die bereit sind, an der Erhaltung mitzuwirken, bei Problemen als Gesprächspartner bereitzustehen oder die Spaß daran haben, gemeinsam ein Spielplatzfest zu organisieren.