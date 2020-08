Wieder „Petri Heil“ an Weimars Ilm

Das Angelverbot an der Ilm in Weimar wird ab Montag, 31. August, aufgehoben. Es galt seit 12. August im Pachtbereich des ersten Weimarer Angel-Vereins (EWAV) ab der Gemarkung Weimar, 400 Meter oberhalb des Ortsschildes an der Taubacher Straße, bis zur zweiten Brücke in Denstedt. Die Gefahr für die Fische sei „durch größere Niederschläge der letzten Tage und und gefallene Temperaturen“ gebannt, teilte der Vorsitzende Maik Schüffler mit.