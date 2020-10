Wiederholt Einbrüche in Großschwabhausen – Mit zwei Promille gegen Baum gefahren

In Bad Berka haben Unbekannte mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern der Solesmeser Straße aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, stellten Anwohner die Aufbrüche in Verlauf des Samstags fest. Was neben Leergut, Elektro-Rollern und Lebensmittel noch alles entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei konnte noch nicht mit allen geschädigten Kellerinhabern sprechen.

Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es momentan nicht.

In Firma eingebrochen

Bereits zum wiederholten Male innerhalb kürzester Zeit brachen Unbekannte in ein Firmengelände in Großschwabhausen ein. Der oder die Täter schnitten den Zaun auf und gelangten so auf das Gelände. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet.

Graffiti gesprüht

Unbekannte Sprayer haben in der Nacht zu Freitag Stromverteilungskästen im Bereich des Weimarer Lindenberges besprüht. Wie die Polizei mitteilt, sind bisher zehn „umgestaltete“ Kästen bekannt.

Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Die Graffiti selbst lassen den Schluss zu, dass es sich bei den Tätern um Anhänger des hiesigen Fußballclubs handelt.

Driftübungen auf Sportplatz – Audi-Fahrer zerstört Fußballrasen

Autofahrerinnen übersehen in Weimar Fußgänger – Zwei Verletzte

Gegen Baum geprallt

Wohl aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelnder Fahrtauglichkeit kam es am Sonntagabend zu einem Unfall in Legefeld. Der 48-jährige Fahrer eines Renaults überfuhr im Gewerbegebiet eine Kreuzung, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ladendieb gestellt

Ein Dieb nutzte den verkaufsoffenen Sonntag in Weimar für seine Zwecke. Der 26-jährige Apoldaer stahl aus einem Verbrauchermarkt im Atrium Lebensmittel und Getränke im Wert von ca. 35 Euro und verließ damit den Laden.

Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, versuchte der Mann zu flüchten. Noch in der Tiefgarage holte der Marktangestellte ihn aber ein. Der stark alkoholisierte Mann erhielt eine Anzeige und ein Hausverbot.