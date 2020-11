Wiegendorf: Känguru Paul ist fast wieder der Alte

Drei Wochen ist es inzwischen her, dass Känguru Paul wohlbehalten nach Wiegendorf zurückkehren konnte. Er war von Unbekannten mit seiner Känguru-Familie in der Nacht zum 8. Oktober aus seinem Gehege freigelassen worden (unsere Zeitung berichtete). Während die älteren Tiere in der Nähe blieben, flüchtete Jungtier Paul und schlug sich zweieinhalb Wochen im Weimarer Land durch.

Nur knapp einen Tag hat sich der etwa ein halbes Jahr alte Känguru-Junge Paul im Stall versteckt, erinnert sich Michaela Riedel, die Halterin. „Nachdem wir ihn in einem Netz von einem Weidezaun gefangen hatten, war er natürlich erst mal ziemlich durch den Wind.“ Aber schon am nächsten Tag kam er auch wieder ins Freie. Nach allem, was zu sehen war, wurde der Jüngste von Vater Jamie, Mutter Lina, Sky und Skippy sofort wieder aufgenommen.

Auch am Fressverhalten sei nichts Besonderes festzustellen gewesen. Wobei Michaela Riedel ohnehin den Eindruck hatte, dass sich Paul in der Fremde gut zu ernähren wusste. Er war – ohnehin in der Wachstumsphase – eher kräftiger geworden als dass er abgemagert wäre. Da Kängurus aber bis zu einem Jahr gesäugt werden, hatte er in der Fremde keine Muttermilch.

In wenigen Wochen gibt es Nachwuchs bei den Tieren

Eine Nachwirkung haben die aufregenden Wochen allerdings doch bei dem Jungtier hinterlassen: Es lässt sich von den Kindern des Hauses nicht mehr streicheln. Das ist allerdings nachvollziehbar, nachdem das Känguru ja durch Menschen zunächst in Richtung des Netzes getrieben wurde, in welchem man es schließlich festhalten konnte.

Dennoch war Michaela Riedel froh, dass das Tier endlich wieder in Sicherheit war. Mehrfach hatte es in Freiheit stark befahrene Straßen gekreuzt und damit nicht nur sich selbst, sondern auch die Fahrzeuginsassen gefährdet. „Das hat mir genauso große Sorgen gemacht wie Paul selbst“, erinnert sich Michaela Riedel.

Die größten Sorgen der jüngsten Wochen bereitete übrigens nicht Paul, sondern ebenfalls der Papa: Jamie hatte vergangene Woche Zahnschmerzen. Letztlich wusste nur Tierarzt Lars Kupper in Apolda Rat. Er behandelte das Känguru erfolgreich.

In einigen Wochen erwartet die Känguru-Familie übrigens erneut Nachwuchs. Mutter Ellie (Lina) ist längst wieder trächtig. Vater wird natürlich Jamie, der einzige Bock in der Familie.