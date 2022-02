Wild-Imbiss am Forsthaus Willrode alle zwei Wochen

Schellroda. Das Forstamt Erfurt-Willrode, zu dem auch Reviere im Weimarer Land gehören, hat sein Veranstaltungsprogramm des Jahres veröffentlicht.

Das in dieser Woche veröffentlichte Jahresprogramm des Forstamtes Erfurt-Willrode sowie des Forsthaus-Fördervereins hält auch für das Weimarer Land einige interessante Veranstaltungen bereit. Zur festen Institution wird der „wilde Imbiss“, entstanden als Notlösung in der Corona-Zeit, der regelmäßig Besucher aus dem Westen des Weimarer Landes in das Forsthaus zwischen Schellroda und Egstedt lockt: An jedem zweiten Wochenende gibt es samstags und sonntags jeweils 10 bis 16 Uhr Wildfleisch vom Rost und Brot aus dem Backofen im Freigelände.

Das Freizeitgelände am Stausee Hohenfelden ist am 3. September Schauplatz eines Familien-Waldtages, mit dem die Landesforstanstalt Thüringenforst ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Die Baumschule in Tonndorf ist am 9. September Treffpunkt für eine Pilzwanderung mit Revierförster Torsten Singer. Zur Waldretter-Woche vom 10. bis 14. Oktober werden auch wieder Schulklassen des Weimarer Landes in den Revieren in Kranichfeld und im Grammetal unterwegs sein.

Geführte Wanderungen in den Revieren des Forstamtes sind auch im Programm. Zwei davon starten am Wanderparkplatz Riechheimer Steinbruch: Am 9. April dreht sich alles um das Thema Schadflächen-Management, am 19. Juni ist das Thema „So stirbt der Wald“.