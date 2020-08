Etwa 70 eingesetzte junge Wildenten bevölkern jetzt den Dorfteich in Stedten an der Ilm und werden versorgt. Der Besitzer des Gewässers aus dem Ilmkreis möchte hauptsächlich den weiblichen Tieren die Chance geben, dass sie sich später im Erwachsenenalter an der Ilm ansiedeln. Hier nimmt der Bestand an Wildenten in den letzten Jahren stark ab, weil die Entenmütter oft ihren gesamten Nachwuchs verlieren an Fressfeinde wie Fischreiher, Waschbär, Mink und Fuchs, die immer mehr werden.