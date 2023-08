Wildunfälle auf B7 und B85

Weimar. Von Sonntagabend bis Dienstagmorgen ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar wieder mehrere Wildunfälle.

Am Sonntagnachmittag war ein Autofahrer auf der B7 in Richtung Erfurt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, soll kurz vor dem Napoleonstein ein Wildschwein die Fahrbahn gekreuzt haben. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Am Montagabend war ein Autofahrer auf der B7 ebenfalls in Richtung Erfurt unterwegs, als auf Höhe Mönchenholzhausen ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Das Tier entfernte sich anschliessend. Am Pkw entstand Sachschaden.

Am Dienstagmorgen kam es schließlich auf der B85, kurz vor dem Ortseingang Lengefeld zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Auto. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.