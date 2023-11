Wildunfälle, eine verletzte Mopedfahrerin und ein Einbruchversuch: Die Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung

Weimar. Gleich zwei Wildunfälle ereigneten sich in den letzten 24 Stunden. Außerdem wurde eine 60 Jahre alte Mopedfahrerin von einem Auto angefahren. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar:

Am Montagmorgen stieß eine Citroen-Fahrerin auf der Landstraße von Obernissa kommend Richtung Sohnstedt kurz vor einer Kreuzung mit einem Reh zusammen. Laut Meldung der Polizei sei das Tier plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Auch eine Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Tier lief anschließend aufs Feld davon, am Auto entstand Sachschaden.

Ebenfalls mit einem Reh stieß am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der B7 zwischen Hohlstedt und Isserstedt ein Renault zusammen. Auch hier konnte die Gefahrenbremsung den Aufprall nicht verhindern. Das Reh lief davon und der Pkw wurde beschädigt.

60-Jährige verletzt

Am Dienstagmorgen gegen halb 10 verletzte sich ein 60 Jahre alte Mopedfahrerin bei einem Unfall in Weimar. Wie die Polizei schreibt, war die Frau aus Richtung Buttelstedter Straße kommend in Richtung Ettersburger Straße unterwegs, als an der Kreuzung Industriestraße der Fahrer eines Peugeot die Vorfahrt der Mopedfahrerin missachtete. Womöglich behinderte ein vorausfahrender Lkw die Sicht des Autofahrers. Die 60-Jährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Beim Ausparken nicht aufgepasst

Einfach davon gefahren ist am Montagvormittag der Verursacher eines Unfalls in der Straße „An der Eisenbahn“. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, verschätzte sich der Fahrer eines Autos beim Ausparken und streifte einen anderen Pkw. Der Geschädigte konnte den Verursacher allerdings benennen, so dass die Beamten ihn ausfindig machen konnten.

Einbruchsversuch in Hotel

Zwischen Sonntag und Montag müssen Unbekannte versucht haben, in ein Hotel in der Günthergasse in Nohra einzubrechen. Es wurde demnach versucht, die Tür zum Gastraum aufzuheben, schreiben die Beamten in einer Meldung. Die Täter ließen aufgrund des Fehlschlags von ihrem Versuch ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

