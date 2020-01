Die Alte Chaussee bei Gelmeroda (in Verlängerung der Humboldtstraße) ist am Sonnabend voll gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildwuchs auf der Trinkwasserleitung

Wenn am Sonnabend die Alte Chaussee bei Gelmeroda für Baumfällungen gesperrt wird, dann geht es dabei um die Trinkwasserversorgung der Stadt Weimar. Darauf haben Stadtverwaltung und Wasserversorgungszweckverband (WZV) hingewiesen. Östlich der Straße liegt eine Hauptwasserleitung für Weimar, die mit den Fällungen geschützt werden soll.

Die bereits einige Tage zur Fällung gekennzeichneten Bäume stehen auf dieser Leitung. Als sie Anfang der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts verlegt wurde, gab es dort keinen Bewuchs. Die Bäume seien nachträglich ohne Zustimmung des Wasserversorgers angepflanzt worden bzw. „wild“ gewachsen, so WZV-Werkleiter Thomas Pritzkow. Die Fällungen sind aus seiner Sicht für die Versorgungssicherheit notwendig.

Großgehölze gefährden besonders im Falle von Stürmen die im Wurzelbereich liegenden Leitungen, erläutert Pritzkow: Das Wurzelwerk umschlinge die Leitungen. Stürzen die Bäume um oder schwanken sie bei Stürmen stark, kann das die Leitung schädigen und im Extremfall sogar aus dem Boden reißen. Zudem übten die Bäume statische Punktlasten auf die Rohre aus, für die diese nicht bemessen seien. Vor einigen Jahren stürzten Bäume an der Alten Chaussee auch unter der Last von nassem Schnee auf die Fahrbahn.



„Schäden an der Leitung würden nicht nur zu großräumigen Versorgungsausfällen, sondern auch zu überflutungs- bzw. ausspülungsbedingten Schäden am Eigentum der Nutzer der anliegenden Grundstücke und am Straßenkörper der Alten Chaussee führen“, betont Thomas Pritzkow.

Der Versorgungsbetrieb hat deshalb die Fällungen beantragt. Elke Lüth von der Unteren Naturschutzbehörde, bestätigte dem WZV, dass der Eingriff auf 2000 Quadratmetern unvermeidbar sei. Gefällt würden keine Starkbäume, sondern relativ junge. Darunter befinden sich zahlreiche Eschen, die ohnehin vom Eschensterben bedroht seien.

Der WZV konstatiert übrigens ein steigendes Risiko von Versorgungsstörungen durch Extremwetterereignisse. Deshalb müsse man sich in der strategischen Planung und im täglichen Betrieb der Systeme mehr als bisher auf solche Auswirkungen einrichten.



Die Fällungen an der Alten Chaussee werden am Sonnabend, 1. Februar, von einem Dienstleister aus Blankenhain durchgeführt. Dafür wird die Straße nicht nur für den Durchgangsverkehr, sondern auch für den Personenverkehr und für den Zutritt auf die anliegenden Grundstücke zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr gesperrt. Die Absperrungen sollen nicht ohne Rücksprache überquert werden, hieß es in einem Anschreiben an die Anlieger.