Windmühle benötigt Statik-Sicherung

Der letzte Gemeinderat, der vor der Sommerpause in der VG Kranichfeld tagt, ist am Donnerstag, 30. Juli, jener in Klettbach. Das Gremium will sich unter anderem auf die Ausbauvariante der Unteren Siedlungsstraße verständigen und die verkehrsrechtliche Beschilderung der Ringstraße festlegen. Zudem benötigt eine Bauvoranfrage das gemeindliche Einvernehmen, um im Ort einen Wohnhof mit elf Wohnungen zu errichten.

Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt informiert den Gemeinderat darüber hinaus über eine Eilentscheidung, um an der historischen Klettbacher Bockwindmühle die statische Sicherung vornehmen zu lassen. Auch darüber, wie Klettbachs KEBT-Energieaktien stehen, erfahren die Anwesenden mehr. Und schließlich haben auch Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Die öffentliche Sitzung des Klettbacher Gemeinderates beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Aufgrund der Vorschriften zur Coronavorsorge ist die Besucherzahl auch diesmal begrenzt. jl