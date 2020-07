Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Windräder erfordern Sondersitzung

Auf eine Sondersitzung steuert der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg zu. Grund ist eine Verzögerung in den Vertragsverhandlungen mit dem Windpark-Betreiber Boreas über die Errichtung von zwei Windrädern in der Gemarkung Vippachedelhausen/Thalborn. Den entsprechenden Beschluss nahm das Parlament kurzfristig von der Tagesordnung seiner jüngsten Sitzung. Alternativ hätte der Stadtrat auch Bürgermeister Thomas Heß (CDU) mit der Vollmacht zum Vertragsschluss ausstatten können, entschied sich aber, das Verfahren in Ratshoheit zu behalten.

Nach einem Treffen mit Vertretern des Unternehmens am 20. Juli dürfte der Vertragsentwurf stehen – das hat zur Konsequenz, dass der Stadtrat in den Tagen danach noch eine Sondersitzung mit diesem Thema als einzigem Tagesordnungspunkt ansetzen muss.

Nächster regulärer Sitzungstermin wäre erst der 14. Oktober.